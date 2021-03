Il Sion delude, la stampa svizzera attacca: "Gioca alla roulette russa con Fabio Grosso"

I risultati di Fabio Grosso alla guida del Sion fanno discutere in Svizzera. La squadra del Canton Vallese occupa il nono posto nella Super League elvetica, con appena 22 punti raccolti in altrettante giornate e lo spettro dell’ultimo piazzamento (cioè il decimo) molto vicino, dato che il Vaduz ha una partita in meno. Sulle colonne di Blick, tra i principali media svizzeri, la situazione viene analizzata in maniera abbastanza drastica: “Il Sion gioca alla roulette russa con Fabio Grosso”. Nell’articolo, in particolare, si fa riferimento alle difficoltà avute dalla squadra, il cui campionato è stato pesantemente condizionato dal contagio da Covid-19 a inizio stagione e si fanno anche i complimenti al campione del mondo nel 2006 per il modo in cui ha gestito il tutto, anche a livello mediatico. “Ma tutto questo - si legge - non basta a salvarlo da una cosa: i punti che mancano”. In particolare, vengono quindi criticate alcune scelte di Grosso, quali per esempio quella di cambiare il capitano e il portiere titolare a stagione in corso, o di aver sfruttato male il talento offensivo dei suoi attaccanti (tra cui Guillaume Hoarau). Così, continua l’analisi di Blick, insistere con Grosso vuol dire, appunto, giocare alla roulette russa per il piccolo e deluso Sion.