Il Siviglia cerca l'impresa in Champions. Ottavi superati solo due volte nella storia

Non sarà facile ribaltare la sconfitta per 3-2 subita al Ramón Sánchez Pizjuán ma il Siviglia cercherà di compiere un'impresa storica a Dortmund. In caso di passaggio del turno, il club andaluso coglierebbe la sua terza qualificazione ai quarti di finale nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League: in passato c'era riuscito solo nel 1957/58, battendo l'Aarhus, e nel 2017/18, quando eliminò il Manchester United. La corsa poi si fermò contro Real Madrid e Bayern Monaco.