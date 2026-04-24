Il sogno del Lens è finito? Pari 3-3 in rimonta col Brest, il PSG può scappare a +6
Un sogno durato dieci mesi, sfumato in quarantacinque minuti da incubo. Il Lens dice "addio" alla possibilità di contendersi la Ligue 1 fino all'ultima giornata: la squadra di Pierre Sage pareggia 3-3 sul campo del Brest e resta a 3 lunghezze di distacco dal Paris Saint-Germain, che domani può mettere un'ipoteca sull'ennesimo titolo nazionale.
Un pari che sa di rimpianti per i Sang et Or: i padroni di casa dominano la prima frazione, chiusa sul 3-0 (Guindo, Tousart e Dina Ebimbe) e si fanno raggiungere al 94' da Saint-Maximin, dopo le reti di Thauvin e Sima.
Ligue 1, il programma completo del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre
Angers - PSG
Tolosa - Monaco
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza
Classifica
Paris Saint-Germain 66
Lens 63
Lione 54
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 50
Strasburgo 43
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 37
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15
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