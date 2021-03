Il Tottenham si rialza, 2-0 sul campo dell'Aston Villa: gol e highlights

Il Tottenham si rialza dopo la clamorosa eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. La squadra di Mourinho torna alla vittoria, nel recupero

della diciottesima giornata contro l’Aston Villa vince 2-0 grazie alle reti d Vinicius e di Harry Kane. Una vittoria che permette agli uomini di Mourinho di scavalcare in un colpo solo sia Liverpool che Everton, e rilanciarsi per la corsa europea, l’unico obiettivo rimasto alla squadra dello Special One. Di seguito gol e highlights della sfida.