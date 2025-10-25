Il Villarreal di Marcelino vola: 2-0 al Valencia, terzo posto a -2 dal Barça
Il Villarreal ha vinto il derby della Comunità Valenciana con una vittoria per 2-0 sul Valencia. Il rigore di Gerard Moreno prima dell'intervallo messo la partita in discesa per gli ospiti dopo un primo tempo serrato. Dopo un avvio di ripresa brillante del Valencia, Santi Comesaña ha suggellato la vittoria per il Villarreal.
La squadra di Marcelino (e dell'ex Inter Buchanan) vola così al terzo posto in solitaria, con 20 punti, a -2 dal Barcellona, impegnato domani nel Clasico con il Real Madrid.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20*
4. Espanyol 18*
5. Atletico Madrid 16
6. Betis Siviglia 16
7. Elche 14*
8. Athletic 14*
9. Getafe 14*
10. Siviglia 13*
11. Alaves 12
12. Rayo Vallecano 11
13. Osasuna 10
14. Real Sociedad 9*
15. Valencia 9*
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 7*
20. Girona 7*
*una partita in più
