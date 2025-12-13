Beltran, che perla il 1° gol in Liga. Ma il Valencia perde e rischia: "Ci metto la faccia"

Al 63' di Atletico Madrid-Valencia l'ex Fiorentina Lucas Beltran ha finalmente realizzato il suo primo gol in Liga. E che gol: uno-due nello stretto sul centrosinistra, l'argentino è andato via in dribbling sui venti metri prima di scaricare un bolide all'angolino basso per il momentaneo 1-1.

Al termine della sfida ai microfoni di DAZN ha espresso tutto il proprio disappunto: "Il risultato mi sembra un po' ingiusto. Penso che nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, ma dopo aver segnato ci siamo abbassati troppo, inconsciamente. L'Atletico è una squadra con tanta qualità, ti generano situazioni di gol molto facilmente", ha aggiunto, convinto che la squadra meritasse almeno un punto.

Riguardo al futuro, Beltran si dice ottimista. Questo nonostante la sconfitta che lascia il Valencia in piena lotta per la retrocessione al momento alla pari con il Girona al terz'ultimo posto: "Bisogna essere sempre ottimisti" - le parole dell'argentino - ". L'ultima partita ho commesso un errore, ma ho cercato di concentrarmi su questa partita. Sono stato positivo e per fortuna sono riuscito a segnare. La vita consiste nell'essere ottimisti e nel mettere la propria faccia quando è necessario farlo. Classifica? Dobbiamo preoccuparci, perché la classifica è quella che è, ma lavorando ogni giorno ed essendo umili possiamo far uscire il Valencia da questa situazione".