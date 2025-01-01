Beltran non basta al Valencia. Griezmann entra e regala tre punti d'oro all'Atletico Madrid

L’Atletico Madrid consolida la sua quarta posizione in classifica grazie al successo per 2-1 contro il Valencia nella 16ª giornata di Liga. La squadra di Diego Simeone ha sbloccato il match al 17’ con Koke, che ha trasformato in gol l’occasione nata da una buona manovra offensiva. I valenciani hanno provato a reagire con Pepelu al 34’, ma la rete è stata annullata dopo l’intervento del VAR.

Nella ripresa, il Valencia ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 63’ con Lucas Beltrán, ex Fiorentina, che ha approfittato di un momento di disattenzione dei padroni di casa. A decidere il match è stato Antoine Griezmann al 74’: servito da Pubill, il francese - entrato nella ripresa - ha controllato di sinistro e ha scagliato un tiro imparabile che ha superato il portiere Julen Agirrezabala, regalando i tre punti all’Atlético.

Con questo successo, i Colchoneros salgono a quota 32 punti, a un punto dal Villarreal (3°) e a due dal Real Madrid (2°), consolidando il proprio ruolo nella lotta per le posizioni di vertice. Il Valencia, invece, resta in difficoltà a metà classifica, al 16° posto, con la salvezza ancora da blindare.

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia

Maiorca - Elche

Barcellona - Osasuna

Getafe - Espanyol

Siviglia - Oviedo

Celta Vigo - Ath. Bilbao

Levante - Villarreal

Alaves - Real Madrid

Vallecano - Betis

Classifica

Barcellona 40

Real Madrid 36

Villarreal 35

Atl. Madrid 34

Espanyol 27

Betis 24

Ath. Bilbao 23

Getafe 20

Elche 19

Celta Vigo 19

Alaves 18

Vallecano 17

Siviglia 17

Real Sociedad 16

Osasuna 15

Valencia 15

Girona 15

Maiorca 14

Oviedo 10

Levante 9