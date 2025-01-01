Beltran non basta al Valencia. Griezmann entra e regala tre punti d'oro all'Atletico Madrid
L’Atletico Madrid consolida la sua quarta posizione in classifica grazie al successo per 2-1 contro il Valencia nella 16ª giornata di Liga. La squadra di Diego Simeone ha sbloccato il match al 17’ con Koke, che ha trasformato in gol l’occasione nata da una buona manovra offensiva. I valenciani hanno provato a reagire con Pepelu al 34’, ma la rete è stata annullata dopo l’intervento del VAR.
Nella ripresa, il Valencia ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 63’ con Lucas Beltrán, ex Fiorentina, che ha approfittato di un momento di disattenzione dei padroni di casa. A decidere il match è stato Antoine Griezmann al 74’: servito da Pubill, il francese - entrato nella ripresa - ha controllato di sinistro e ha scagliato un tiro imparabile che ha superato il portiere Julen Agirrezabala, regalando i tre punti all’Atlético.
Con questo successo, i Colchoneros salgono a quota 32 punti, a un punto dal Villarreal (3°) e a due dal Real Madrid (2°), consolidando il proprio ruolo nella lotta per le posizioni di vertice. Il Valencia, invece, resta in difficoltà a metà classifica, al 16° posto, con la salvezza ancora da blindare.
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia
Maiorca - Elche
Barcellona - Osasuna
Getafe - Espanyol
Siviglia - Oviedo
Celta Vigo - Ath. Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis
Classifica
Barcellona 40
Real Madrid 36
Villarreal 35
Atl. Madrid 34
Espanyol 27
Betis 24
Ath. Bilbao 23
Getafe 20
Elche 19
Celta Vigo 19
Alaves 18
Vallecano 17
Siviglia 17
Real Sociedad 16
Osasuna 15
Valencia 15
Girona 15
Maiorca 14
Oviedo 10
Levante 9