Copa del Rey, 2-0 e il Barça passa. Ma Christensen sblocca solo al 76' contro il Guadalajara
Ci sono voluti ben 76' per sbloccare il punteggio e indirizzare una partita molto più complicata del previsto. Come già accaduto più volte nelle edizioni passate della competizione, il Barcellona rischia grosso contro una formazione sulla carta molto più debole: il Guadalajara, club di terza divisione, vende cara la pelle e rende difficilissima la vita ai blaugrana, che passano a fatica. Christensen segna a un quarto d'ora dalla fine il gol che vale la qualificazione agli ottavi, Rashford chiude i giochi al 90' sfruttando le praterie lasciate dalla difesa di casa. Qualificati anche Elche, Real Sociead, Valencia e Deportivo La Coruna, che compie l'impresa di giornata eliminando il Maiorca.
Eibar- Elche 0-1
La Coruna - Maiorca 1-0
Eldense - Real Sociedad 1-2
Sp. Gijon - Valencia 0-2
Guadalajara - Barcellona 0-2
Mercoledì 17 dicembre
Cultural Leonesa - Levante
Albacete - Celta Vigo
Baleares - Atletico Madrid
Huesca - Osasuna
Racing Santander - Villarreal
Alavés - Siviglia
Talavera - Real Madrid
Giovedì 18 dicembre
Burgos - Getafe
Ourense - Athletic Bilbao
Murcia - Betis
Lunedì 6 gennaio
Granada - Rayo Vallecano
