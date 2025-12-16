Copa del Rey, 2-0 e il Barça passa. Ma Christensen sblocca solo al 76' contro il Guadalajara

Ci sono voluti ben 76' per sbloccare il punteggio e indirizzare una partita molto più complicata del previsto. Come già accaduto più volte nelle edizioni passate della competizione, il Barcellona rischia grosso contro una formazione sulla carta molto più debole: il Guadalajara, club di terza divisione, vende cara la pelle e rende difficilissima la vita ai blaugrana, che passano a fatica. Christensen segna a un quarto d'ora dalla fine il gol che vale la qualificazione agli ottavi, Rashford chiude i giochi al 90' sfruttando le praterie lasciate dalla difesa di casa. Qualificati anche Elche, Real Sociead, Valencia e Deportivo La Coruna, che compie l'impresa di giornata eliminando il Maiorca.

Eibar- Elche 0-1

La Coruna - Maiorca 1-0

Eldense - Real Sociedad 1-2

Sp. Gijon - Valencia 0-2

Guadalajara - Barcellona 0-2

Mercoledì 17 dicembre

Cultural Leonesa - Levante

Albacete - Celta Vigo

Baleares - Atletico Madrid

Huesca - Osasuna

Racing Santander - Villarreal

Alavés - Siviglia

Talavera - Real Madrid

Giovedì 18 dicembre

Burgos - Getafe

Ourense - Athletic Bilbao

Murcia - Betis

Lunedì 6 gennaio

Granada - Rayo Vallecano