Il WBA si impone contro il Chelsea, Allardyce: "Contentissimo. Così possiamo farcela"

“Big” Sam Allardyce, allenatore del West Bromwich Albion, commenta felice la vittoria del pomeriggio, a sorpresa, contro il Chelsea, demolito con un netto 5-2, che rilancia il club in ottica salvezza: “Sono contentissimo, non solo per il risultato ma per il modo in cui è arrivato. Abbiamo mostrato qualità nel produrre e nel concludere, mettendo in mostra le qualità dei nostri giocatori nel raggiungere questo risultato. Questa partita non può che soddisfarci al 100%, ovviamente loro erano in dieci uomini e per noi è andata bene. Come allenatore in passato ho giocato in dieci, e non è sempre detto che finisca con una sconfitta. Avevamo due infortuni pesanti oggi, ma abbiamo fatto una grande partite, specie difensivamente. Ora speriamo di vincere la prossima partita e quella dopo, giocando così possiamo farcela”.