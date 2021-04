Il West Ham è autorizzato a sognare: 3-2 al Leicester nella sfida per la Champions

vedi letture

Vittoria fondamentale del West Ham, che adesso crede davvero a pieno titolo in un posto in Champions League. Gli Hammers di Moyes hanno infatti avuto la meglio sul Leicester in un’emozionante sfida per la Champions, terminata 3-2 solo grazie alla rimonta finale delle Foxes, visto che per la prima ora di partita non c’è stata quasi sfida, con gli ospiti sotto di tre gol. Non è bastata però la doppietta finale di Iheanacho per riportare sotto la squadra di Rodgers.

West Ham - Leicester 3-2

29’ e 44’ Lingard (W); 48’ Bowen (W); 70’ e 91’ Iheanacho (L)

La classifica aggiornata

Manchester City 74 (32 gare)

Manchester United 60 (30)

Leicester 56 (31)

West Ham 55 (31)

Chelsea 54 (31)

Liverpool 52 (31)

Tottenham 49 (30)

Everton 47 (29)

Leeds 45 (31)

Aston Villa 44 (30)

Arsenal 42 (30)

Wolverhampton 38 (31)

Crystal Palace 38 (31)

Southampton 36 (30)

Burnley 33 (31)

Brighton 32 (30)

Newcastle 32 (31)

Fulham 26 (32)

WBA 21 (30)

Sheffield United 14 (30 gare)