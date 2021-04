Il Wolverhampton punta Gonçalo Guedes e può offrire il cartellino di Cutrone al Valencia

Il Wolverhampton inizia a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. Secondo il portale Football Insider il club di Premier League avrebbe messo nel mirino Gonçalo Guedes del Valencia per rinforzare il proprio attacco, col club spagnolo che non sembrerebbe contrario alla cessione del giocatore con l'idea di abbassare l'attuale monte ingaggi. Per limare il prezzo del cartellino, il Wolverhampton avrebbe intenzione di inserire nell'operazione il cartellino di Patrick Cutrone come contropartita tecnica. L'attaccante ex Milan e Fiorentina, ricordiamo, da gennaio è in prestito proprio al Valencia.