In Francia non hanno dubbi: il Messia Navas è il miglior portiere del mondo

vedi letture

Nelle notti di Champions si esalta e diventa una vera e propria pantera. Keylor Navas ha dimostrato ancora una volta di amare la massima competizione europea: il portiere costaricano, con le sue straordinarie parate, ha trascinato il Paris Saint-Germain ai quarti di finale, evitando alla squadra di Mauricio Pochettino di soffrire più del previsto.

L'ex del Real Madrid si è arreso solo al missile dai 30 metri di Leo Messi, ma è stato un incubo per tutti gli altri giocatori blaugrana e ha parato un rigore al fuoriclasse argentino sul punteggio di 1-1, al termine del primo tempo. Ha detto no in almeno 4 occasioni a Dembélé, ha salvato su Dest e Busquets: nove parate totali, importantissime per la qualificazione della sua squadra. Navas è stato probabilmente molto sottovalutato nel corso della carriera: ricordiamo che è stato capace di vincere tre Champions consecutive con il Real Madrid e anche grazie a lui il club transalpino è cresciuto nelle ultime due stagioni. L'Equipe gli ha dedicato la copertina di oggi, titolando "Il Messia era Navas", e lo ha premiato con un bel 9 in pagella, così come Le Parisien. Per Le Figaro merita addirittura 9,5, a un passo dalla perfezione assoluta. E secondo il 61% dei francesi è il migliore portiere del mondo.