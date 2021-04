Indiscrezioni sulla maglia dell'Ajax: sarà un omaggio a Bob Marley

L'Ajax omaggerà Bob Marley con una maglia ad hoc. Lo svela il sito specializzato Footy Headlines nel quale viene mostrata una divisa nera, bordata sul colletto e con le celeberrime tre strisce Adidas dei colori del Rastafarianesimo (giallo, rosso e verde), religione a cui il leggendario cantante giamaicano apparteneva. Ma perché il club di Amsterdam ha deciso di omaggiare il Re del reggae? La sua canzone "Three little birds" è da anni adottata dai tifosi ajacidi. Venuto a conoscenza del fenomeno, il figlio di Bob, Ky-Mani, si è recato ad Amsterdam cantando direttamente dal terreno di gioco della "Johan Cruijff Arena" con i tifosi. La maglia home invece dovrebbe ispirarsi agli anni '70, almeno nel logo.

