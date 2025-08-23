Ufficiale Nuova avventura per DeAndre Yedlin. L'esperto terzino firma con Real Salt Lake

DeAndre Yedlin cambia squadra. Il terzino destro statunitense classe 1993 lascia Cincinnati e si trasferisce al Real Salt Lake in cambio di 304.700 dollari. L’ex giocatore di Tottenham e Inter Miami sarà subito disponibile per il match casalingo contro il Minnesota United di sabato sera.

Yedlin, due volte convocato ai Mondiali con gli Stati Uniti (2014 e 2022) e con 81 presenze totali con la nazionale americana, vanta una carriera di alto profilo tra MLS ed Europa. Negli Stati Uniti ha giocato 218 partite tra Seattle, Inter Miami e Cincinnati, vincendo la Leagues Cup 2023 con la fascia di capitano a Miami e la Lamar Hunt U.S. Open Cup nel 2014 con Seattle. In Europa ha collezionato 187 presenze tra Tottenham, Sunderland, Newcastle e Galatasaray, segnando quattro gol e contribuendo a tanti successi.

"RSL è un club storico in MLS, con una cultura e una struttura straordinarie", ha dichiarato Yedlin al suo arrivo. “"Ho conosciuto tante figure iconiche del club e non vedo l’ora di contribuire ai risultati della squadra. La mia famiglia è entusiasta del trasferimento, vivere tra le montagne dello Utah sarà un’esperienza unica".

Il direttore sportivo Kurt Schmid ha sottolineato l’impatto immediato che Yedlin potrà avere sul gruppo: "Esperienza, leadership e professionalità: DeAndre rafforzerà lo spogliatoio e guiderà la squadra verso i successi futuri". Yedlin indosserà la maglia numero 2.