Italdonne, la ct Bertolini verso il rinnovo fino al 2023. Poi possibile futuro nel calcio maschile

Dopo la qualificazione all’Europeo del 2022 conquistata a Firenze nella serata di mercoledì per la ct Milena Bertolini potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto fino al 2023, data in cui si disputerà la prossima Coppa del Mondo. Lo riferisce Tuttosport in edicola spiegando che di fronte ai risultati ottenuti dal settembre 2017, quando prese il posto di Antonio Cabrini, il presidente federale Gabriele Gravina starebbe pensando di prolungare ulteriormente il rapporto con la ct. In questi anni infatti l’Italia non ha solo conquistato il passo per il Mondiale, che mancava da 20 anni, e per l’Europeo, ma anche dimostrato una crescita esponenziale in campo internazionale (vedasi i quarti di finale in Francia e la finale, poi non disputata causa Covid, in Algarve Cup), fatto crescere in competitività tantissime calciatrici che ora sono considerate a livello internazionale, anche per quanto riguarda il mercato, e lavorato – di concerto coi tecnici delle giovanili – per costruire una nuova generazione che già stato iniziando a trovare spazio con la Nazionale maggiore e che dopo il torneo continentale con tutta probabilità prenderà progressivamente il posto della vecchia guardia. Dopo il 2023 poi si vedrà con la ct Bertolini che potrebbe, avendone i titoli, anche pensare a un futuro su una panchina maschile.