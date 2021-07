Jadon Sancho al Manchester United, visite mediche in corso: in serata arriverà la firma

Dopo la grande delusione e l'amarezza per gli insulti ricevuti, Jadon Sancho è pronto a voltare pagina e a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. L'esterno offensivo inglese torna a Manchester, stavolta sponda United: in questo momento, come riporta Sky Sports UK sta svolgendo le visite mediche prima di completare il suo trasferimento dal Borussia Dortmund ai Red Devils. La firma sul contratto dovrebbe arrivare entro la serata.