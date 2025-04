Ufficiale Jamie Vardy saluta il Leicester: "La mia seconda casa. Futuro? Voglio continuare a segnare"

198 gol in 496 presenze con il Leicester. Jamie Vardy saluta le Foxes dopo 13 anni e un titolo in Premier League nel 2016 e una FA Cup nel 2021. L’annuncio arriva tramite i canali ufficiali del club: Sono qui da così tanto tempo che pensavo davvero che non sarebbe mai finita. Non solo è stato davvero difficile per me comunicare questo, ma è stata anche una decisione difficile da prendere. Il Leicester City è stata la mia seconda casa, la mia famiglia allargata, la mia vita per 13 anni. Il club, la città, la gente, significano tantissimo per me e la mia famiglia.

Il futuro? Voglio continuare a giocare e a fare ciò che mi piace di più: segnare gol. Spero che ce ne siano uno o due in più per il Leicester da qui alla fine della stagione, e molti altri in futuro. Potrò anche avere 38 anni, ma ho ancora il desiderio e l'ambizione di raggiungere molto di più".

Il programma completo dalla 34ª giornata di Premier League

Martedì 22 aprile

Manchester City - Aston Villa 2-1

Mercoledì 23 aprile

Arsenal - Crystal Palace 2-2

Sabato 26 aprile

Chelsea - Everton

Brighton - West Ham

Newcastle - Ipswich Town

Nottingham Forest - Brentford

Southampton - Fulham

Wolverhampton - Leicester City

Domenica 27 aprile

Bournemouth - Manchester United

Liverpool - Tottenham

Classifica

1. Liverpool 79 punti

2. Arsenal 67 *

3. Manchester City 61*

4. Nottingham Forest 60

5. Newcastle 59

6. Aston Villa 57*

7. Chelsea 57

8. Bournemouth 49

9. Fulham 48

10. Brighton 48

11. Brentford 46

12. Crystal Palace 45 *

13. Everton 38

14. Manchester United 38

15. Wolverhampton 38

16. Tottenham 37

17. West Ham 36

18. Ipswich 21

19. Leicester 18 (retrocesso)

20. Southampton 11 (retrocesso)

* una gara in più