Joe Cole: "Atletico come Fulham o WBA. Se questo è il meglio che offre la Liga..."

Diego Simeone bersagliato di critiche dopo l'eliminazione del suo Atletico Madrid dalla Champions League. Anche Joe Cole, ex giocatore del Chelsea, ha commentato la partita a BT Sports: "È stato come se il Chelsea abbia affrontato una squadra di Championship o della zona retrocessione della Premier League. Hanno avuto un paio di mezze occasioni, ma non c'è mai stata partita. Era come se il Chelsea stesse giocando contro, senza mancare di rispetto a nessuno, il Fulham o il West Bromwich. Se questo è il meglio che LaLiga ha da offrire, allora è nei guai. L'Atlético era l'ombra di se stesso anche nella sfida di andata. Pensavo che sarebbe stato difficile senza Kanté, ma il Chelsea ha dominato, ha controllato il possesso in ogni momento".