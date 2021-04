Jorginho votato MVP di Porto-Chelsea: "Sempre al posto giusto, suo l'assist per Mount"

Jorginho è stato nominato Player of the Match di Porto-Chelsea. Ai microfoni della UEFA, è stato Cosmin Contra a spiegare le motivazioni del riconoscimento conferito al centrocampista italiano: "Ha fornito a Mount un assist per il primo gol. Si è reso disponibile a ricevere palla per tutta la partita. È stato molto bravo in fase difensiva, sempre al posto giusto nel momento giusto".