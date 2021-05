Jovetic si congeda dal Monaco: "Con me avrete per sempre un tifoso in più"

Stevan Jovetic tramite un messaggio social ha salutato il Monaco dopo gli anni passati in Ligue 1: "Vorrei ringraziare il Monaco e il suo presidente per avermi dato la possibilità di far parte di questo club speciale per 4 anni. Per vivere questo magnifico paese e allenarmi in uno dei centri sportivi più belli del mondo, è stata un'esperienza UNICA! Auguro ai miei compagni di squadra ogni successo e in un in bocca al lupo per le prossime sfide. Con me avranno sempre un tifoso in più per tutta la vita".