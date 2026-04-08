Julian Alvarez, altre voci sul Barcellona. Il presidente dell'Atletico: "Te lo dico in tre parole..."

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato con i media poco prima del consueto pranzo tra dirigenze, in questo caso con i vertici del Barcellona nelle ore che separano il match dei quarti di Champions League. Tra l'altro a distanza di pochi giorni dal recente incrocio tra i colchoneros e i blaugrana in campionato, con il gol vittoria di Lewandowski a lanciare Flick e i suoi ragazzi verso il titolo.

Al netto, tuttavia, di un episodio dubbio per il giudizio dell'arbitro del fallo di Gerard Martín su Almada prima da rosso diretto e poi da giallo in seguito alla revisione al monitor su richiamo del VAR. Caso ripreso dal numero uno dell'Atleti: "Mi sta benissimo che dicano che il VAR ha sbagliato, ma chi ci compensa per questo errore?", ha tagliato corto il presidente Cerezo.

Nel frattempo, lontano dal campo, tiene banco il futuro di Julian Alvarez. La stampa, specialmente quella vicina all'ambiente catalano, ha voluto sapere quanto ci fosse di vero nei rumors su un possibile approdo dell'attaccante argentino al Barcellona nella prossima stagione. "Tu puoi assicurare che non morirai da qui alla fine dell'anno?", ha ribattuto il presidente dell'Atletico Madrid. "Se un giocatore ha un contratto con una squadra e gli restano ancora molti anni di contratto con quella squadra, beh, dimmi tu cosa può succedere". Concludendo in maniera netta: "Te lo dico in tre parole... Julián ha un contratto". In spagnolo: Julian tiene contrato.