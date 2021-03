Julio Velazquez pronto a tornare in sella. L'ex tecnico dell'Udinese è a un passo dal Maritimo

vedi letture

Julio Velázquez è a un passo dalla panchina del Maritimo. Secondo le informazioni riportate da Record, sarà l'ex tecnico dell'Udinese il successore di Milton Mendes. Il club portoghese avrebbe raggiunto un accordo con il mister spagnolo per un contratto fino a giugno 2022. Per Velazquez si tratterebbe della terza avventura in Portogallo, dopo quelle con Belenenses e Vitoria Setúbal. Nelle prossime ore potrebbe arrivare a Madeira e non è nemmeno esclusa la possibilità che sia in panchina nel derby di Madeira con il Nacional, in programma venerdì.