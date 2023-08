Kessie all'Al Alhi, manca solo l'annuncio. L'ivoriano guadagnerà 14 milioni l'anno

Manca ormai solo l'annuncio per ufficializzare il passaggio in Arabia Saudita di Franck Kessie, che un anno dopo il suo arrivo al Barcellona lascia la Spagna per l'Al Alhi. Come scrive il Mundo Deportivo, che ricorda come l'ivoriano abbia già svolto le visite mediche a Parigi per il club saudita, Kessie volerà nei prossimi giorni in Arabia, per firmare il contratto ed essere annunciato ad inizio settimana.

All'Al Alhi Kessie vedrà raddoppiato il suo stipendio. L'ex Milan guadagnerà 14 milioni a stagione, mentre al Barcellona ne andranno 15 per la cessione. L'ivoriano firmerà un contratto di tre anni, lasciando il Barcellona dopo 42 presenze, tre reti e altrettanti assist.