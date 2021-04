Klopp critica il "Di Stefano": "Non è uno stadio. Al ritorno il Real giocherà in un impianto vero"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp commenta il ko dei reds contro il Real Madrid (3-1) nell'andata dei quarti di finale di Champions League. E critica lo stadio "Alfredo Di Stefano" dove il Real Madrid ha scelto di giocare le partite casalinghe fintanto che non sarà consentito il ritorno dei tifosi sugli spalti, questo per consentire i lavori di ristrutturazione al "Santiago Bernabeu": "Al ritorno sarà un compito davvero difficile per il Real Madrid. Ad Anfield con o senza il pubblico. Oggi (ieri, ndr) è stato molto strano perché la situazione era diversa, perché non era uno stadio. Anfield invece è uno stadio vero e proprio e per noi e sarà molto meglio".