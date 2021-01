Klopp esclude quasi categoricamente nuovi acquisti a gennaio: "Non credo che cambieremo"

Mister Jurgen Klopp non si aspetta colpi di mercato in questa finestra di riparazione. "In realtà non mi aspetto nulla. Non escluderei nuovi acquisti al 100%, ma alla fine non credo che cambierà qualcosa", ha dichiarato il tecnico del Liverpool in conferenza stampa quando è stato interpellato sulla possibilità di completare la rosa dei Reds in questi ultimi giorni di trattative.