Klopp rompe gli indugi: per RMC il Liverpool ha già eseguito test medici con Konate

Il Liverpool sembra aver rotto gli indugi e messo in cima alla lista per la difesa il nome di Ibrahima Konate. Un interesse già emerso negli scorsi giorni ma i dettagli fatti filtrare da RMC sarebbero importanti: per il ventunenne nazionale francese Under 21, in forza al Lipsia, sarebbero già stati fatti dei primi test medici propedeutici al trasferimento alla corte di Jurgen Klopp.