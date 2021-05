Klopp sul gol di Alisson: "Il mio merito è stato quello di non gridargli di tornare indietro"

Jurgen Klopp commenta il gol di Alisson che ha permesso al Liverpool di vincere sul campo del West Bromwich Albion e continuare a sperare nella qualificazione in Champions. Ai reds basterà vincere le rimanenti due partite per superare una fra Chelsea e Leicester che si ritroveranno contro nell'ultimo turno:

È stata una sua decisione far andare avanti Alisson su quel corner?

"No, io stavo solo osservando. Non saprei, ho solo visto Alisson iniziare a farsi avanti. Il mio ruolo in questo gol è stato non gridare: 'Torna indietro!'. L'ho lasciato correre. È arrivato il gol e che gol! È stato incredibile, lo abbiamo già rivisto 10 volte. Se Olivier Giroud segnasse un gol così tutti direbbero che è un gol di livello mondiale. Se lo fa Alisson dobbiamo dire la stessa cosa".