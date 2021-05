Koeman: "Non è la mia ultima gara al Barcellona. Abbiamo disputato una buona stagione"

vedi letture

Ronald Koeman, dopo il trionfo del suo Barça a Eibar nell'ultima giornata di Liga, ha parlato del suo futuro, del Barcellona che verrà e della stagione disputata. "Penso che non sia la mia ultima partita. Ho un contratto. Parlate molto di questo argomento, ma sono sereno: se c'è qualcosa che la società vuole cambiare, deve parlare con me”. “Per me questa non è una rosa al livello di quella che siamo abituati a vedere solitamente a Barcellona. È così e molte persone del club la pensano allo stesso modo. Ci sono giocatori più anziani, che rispetto, che hanno comunque dimostrato di essere sempre all’altezza di questa squadra e ci sono giocatori molto giovani che dimostreranno di essere bravi. La squadra non è comunque completa, dobbiamo avere una squadra che possa essere più efficace in zona offensiva”. Sul campionato appena trascorso: “La stagione non è stata male, tutt'altro, non è stata il massimo che si possa desiderare, ma non si può chiedere il massimo ogni anno e soprattutto se si parla di una squadra che si sta formando. Abbiamo molti giovani, in una squadra giovane, molto diversa da Real Madrid e Atlético". E sulla gara di oggi: “Siamo il Barça e ci si aspetta sempre che vinciamo tutte le partite. Oggi ci siamo accontentati, con una partita non brillante e senza occasioni da gol. Abbiamo creato pochissimi pericoli, ma conosciamo le nostre armi. Dobbiamo sottolineare la professionalità di questa squadra, che ha fatto tutto il possibile per vincere la partita di oggi". Infine si è congratulato con l'Atlético: "Voglio congratularmi con loro per la stagione fatta. È la squadra che è stata in vetta alla classifica per più tempo e ha una rosa ben costruita. Complimenti a loro".