Kovac: "Al Monaco c'è tutto quello che serve ad un allenatore. Al Bayern invece l'esatto opposto"

Niko Kovac, attuale tecnico del Monaco, è tornato a parlare della sua avventura alla guida del Bayern Monaco attraverso le colonne di SportBild, non risparmiando critiche al club campione di Germania. “La pianificazione del lavoro per la costruzione della squadra al Monaco è figlia di un rapporto molto stretto fra me e la dirigenza. Parliamo di tutto, parliamo insieme con gli agenti e i giocatori. Penso che sia qualcosa di cui ogni club avrebbe bisogno ed è per questo che ho scelto questa società. Al Bayern, invece, sappiamo tutti come funziona. E’ esattamente il contrario. Quello che vivo ora al Monaco è la stessa che ho affrontato a Francoforte ed è esattamente ciò che serve ad una tecnico per lavorare al meglio”.

Infine Kovac ha espresso il suo pensiero anche sulle critiche rivolte ad Hans-Dieter Flick: “E’ una situazione che non ha senso. Dopo tutto quello che ha vinto non capisco come si possa discutere un tecnico come lui”.