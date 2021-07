Kroos: "Penso che potrei ritirarmi nel 2023, di sicuro lo farò al Real Madrid"

vedi letture

In un'intervista concessa alla BILD, il centrocampista tedesco Toni Kroos, dopo aver dato l'addio alla Nazionale tedesca, ha parlato anche del suo possibile ritiro, che stando alle sue parole potrebbe non essere così distante: "Penso che il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per il mio ritiro. Avrò 33 anni, deciderò se rinnovare per un anno o due, è una possibilità. Sicuramente però mi ritirerò con la maglia del Real Madrid, al 100%".