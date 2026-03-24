L'agente di Salah frena: "Occhio ai cacciatori di click, nessuno sa dove andrà a giocare"

Dopo l’annuncio dell'addio al Liverpool al termine della stagione, il futuro di Mohamed Salah resta un mistero assoluto. A confermarlo è stato il suo agente, Ramy Abbas Issa, che ha voluto mettere fine alle speculazioni e ai titoli sensazionalistici comparsi nelle ultime ore: "Non sappiamo dove Mohamed giocherà la prossima stagione. Questo significa che non lo sa nessun altro. Attenzione ai cacciatori di click", ha scritto su X, l’ex Twitter.

Le parole di Abbas Issa arrivano in un momento in cui i media europei e internazionali non smettono di avanzare ipotesi: dalla Saudi Pro League all’MLS, fino a un possibile trasferimento in un'altra big europea. L’agente, però, frena gli entusiasmi e invita tutti a prendere con cautela le voci di mercato, ribadendo che ogni decisione sarà comunicata ufficialmente a tempo debito, probabilmente prima del Mondiale.

Il messaggio è chiaro: Salah non ha ancora scelto la sua prossima destinazione ed è concentrato sul finire al meglio l'avventura con il Liverpool. Dopo nove stagioni straordinarie ad Anfield, in cui ha vinto due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una FA Cup, due League Cup e un Community Shield, l’addio di Salah rappresenta la fine di un'era di grande splendore..