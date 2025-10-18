L'Al Nassr stravince 5-1 contro l'Al Fateh: Joao Felix show, rigore fallito e gol per CR7

È una di quelle serate di festa per l'Al Nassr che batte nettamente 5-1 l'Al Fateh. A sorpresa però il mattatore della sfida non è Cristiano Ronaldo, ma Joao Felix. L'ex Milan infatti ha segnato una tripletta, mentre CR7 si è reso protagonista con una rete straordinaria dopo aver sbagliato però un calcio di rigore pochi minuti prima. A segno anche Kingsley Coman, che continua a far sognare il titolo alla squadra di Jorge Jesus, prima a +4 sull'Al Hilal. Di seguito la classifica aggiornata:

La classifica della Saudi Pro League:

1. Al-Nassr 15 punti (5 partite giocate)

2. Al Hilal 11 (5)

3. Al-Ittihad 10 (5)

4. Al-Qadisiya 10 (4)

5. Al-Kholood 9 (5)

6. Al Ahli 9 (5)

7. NEOM 9 (4)

8. Al Taawon 9 (4)

9. Al Fayha 8 (5)

10. Al Ettifaq 7 (5)

11. Al Khaleej 6 (4)

12. Al Shabab 5 (5)

13. Al Riyadh 3 (5)

14. Al Hazem 2 (4)

15. Damac 1 (4)

16. Al Fateh 1 (5)

17. Al Okdhood 0 (4)

18. Al Najma 0 (5)