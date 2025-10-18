L'Al Nassr stravince 5-1 contro l'Al Fateh: Joao Felix show, rigore fallito e gol per CR7
È una di quelle serate di festa per l'Al Nassr che batte nettamente 5-1 l'Al Fateh. A sorpresa però il mattatore della sfida non è Cristiano Ronaldo, ma Joao Felix. L'ex Milan infatti ha segnato una tripletta, mentre CR7 si è reso protagonista con una rete straordinaria dopo aver sbagliato però un calcio di rigore pochi minuti prima. A segno anche Kingsley Coman, che continua a far sognare il titolo alla squadra di Jorge Jesus, prima a +4 sull'Al Hilal. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica della Saudi Pro League:
1. Al-Nassr 15 punti (5 partite giocate)
2. Al Hilal 11 (5)
3. Al-Ittihad 10 (5)
4. Al-Qadisiya 10 (4)
5. Al-Kholood 9 (5)
6. Al Ahli 9 (5)
7. NEOM 9 (4)
8. Al Taawon 9 (4)
9. Al Fayha 8 (5)
10. Al Ettifaq 7 (5)
11. Al Khaleej 6 (4)
12. Al Shabab 5 (5)
13. Al Riyadh 3 (5)
14. Al Hazem 2 (4)
15. Damac 1 (4)
16. Al Fateh 1 (5)
17. Al Okdhood 0 (4)
18. Al Najma 0 (5)