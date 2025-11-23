Cristiano Ronaldo lo ha rifatto: rovesciata al 96', 954 gol in carriera e Inzaghi a -4
Cristiano Ronaldo lo ha rifatto: cross dalla destra e rovesciata monumentale al 96' di Al Nassr-Al Khaleej, con palla che si infila sotto la traversa per il definitivo 4-1 dei suoi. Dell'ex Milan Joao Felix, Wesley Gassova e Sadio Mané le altre tre reti dei suoi, gol della bandiera di Al-Hawsawi per i rivali.
Una rete che permette all'Al Nassr di riportarsi a +4 dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, oltre che consentire a CR7 di continuare la sua corsa verso i 1000 gol: siamo a quota 954.
I finali di venerdì
Al Kholood - Al Hazem 1-2
Al Ittihad - Al Riyadh 2-1
Al Ahli - Al Qadsiah 2-1
I risultati di sabato
Damac - Al Najma 0-0
Al Ettifaq - Al Fayha 3-2
Al Hilal - Al Fateh 2-1
Le gare di domenica
Al Okhdood-Al Shabab 1-1
Al Nassr-Al Khaleej 4-1
Al Tawoon-Neom 1-1
CLASSIFICA SPL AGGIORNATA
1. Al Nassr 27 punti
2. Al Hilal 23
3. Al Taawon 22
4. Al Ahli 19
5. Al Qadsiah 17
6. Al Khaleej 14
7. Al Ittihad 14
8. NEOM 14
9. Al Ettifaq 12
10. AL Fayha 11
11. Al Kholood 9
12. Al Hazem 9
13. Al Riyadh 8
14. Al Shabab 8
15. Damac 5
16. Al Fateh 5
17. Al Okhdood 5
18. Al Najma 1
La classifica marcatori in Saudi Pro League
11 gol: Joao Felix (Al Nassr)
10 gol: Cristiano Ronaldo
9 gol: Joshua King (Al Khaleej)
6 gol: Quinones (Al Qadisiya) Marcos Leonardo (Al Hilal) e Roger Martinez (Al Taawon)