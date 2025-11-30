Ronaldo sfida un robot della NASA: impossibile fare gol, CR7 frustrato e deriso. Poi la svolta

Qualcuno ha mai assistito Cristiano Ronaldo inefficace sotto porta a quasi ogni conclusione? Il momento è arrivato proprio dopo la qualificazione ottenuta al Mondiale 2026 con il suo Portogallo, sotto gli occhi increduli e per certi versi "spaventati" dei compagni di squadra Francisco Conceicao, Renato Veiga e non solo. Infatti, CR7 si è misurato contro un robot quasi invincibile costruito da un ex ingegnere della NASA e di Apple, Mark Rober.

Oggi youtuber, conta più di 60 milioni di iscritti sulla piattaforma e si prodiga a divulgare la scienza in modo semplice e coinvolgente, con dei video accattivanti che possano catturare l'attenzione con facilità e ad un pubblico variegato. Quello girato con il fuoriclasse portoghese, attualmente attaccante in forza all'Al Nassr, ha racimolato 14 milioni di visualizzazioni e racconta la realizzazione di un portiere-robot dopo un anno di lavoro. Messo alla prova da Ronaldo in persona.

Infatti, l’ingegnere è volato in Portogallo e ha sfidato Cristiano davanti al resto della Nazionale lusitana. E i risultati non hanno deluso il creatore dell'estremo difensore artificiale. L’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus - tra le altre - ha accettato la sfida e ha cercato di battere il suo diretto avversario con una sequela di numerosi tiri, anche potenti e ad effetto dal dischetto, CR7 non ce l'ha fatta. Eppure all'inizio non sembrava così impressionato: "Sembra grande, eh? (ride, ndr)", ha detto Ronaldo, scherzando. "Arriva la batosta", la battuta dopo un paio di tiri parati.

Poi però di fronte alla velocità di reazione del portiere ha dovuto fare i conti con la realtà. "Volete provare?", ha sfidato i compagni del Portogallo, che hanno irriso Ronaldo, incapace di fare gol. "Pensi possa far parte della Nazionale?", gli ha domandato Rober. "Sì, è meglio di Diogo Costa", la replica seria dell'ex Juventus a proposito della forza del robot. E qui è scattata la frustrazione.

Sono stati tantissimi i tentativi dell'attaccante e capitano portoghese per riuscire a bucare il portiere meccanico, tutti privi di successo. Finché Ronaldo ha trovato il tallone d'Achille: "È la piccola fessura nell'angolo". Questo perché si era danneggiata una delle guide dei binari che muovevano il robot tra i pali della porta. E con un tiro a giro chirurgico, alla fine, CR7 è riuscito a segnare un gol. Questo ha scatenato i suoi compagni di Nazionale, da Veiga a Conceicao e non solo, corsi verso il capitano per celebrarlo con gioia. E Ronaldo stesso a sorridere e festeggiare.