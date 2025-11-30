Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ronaldo sfida un robot della NASA: impossibile fare gol, CR7 frustrato e deriso. Poi la svolta

Ronaldo sfida un robot della NASA: impossibile fare gol, CR7 frustrato e deriso. Poi la svoltaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:42Calcio estero
Yvonne Alessandro

Qualcuno ha mai assistito Cristiano Ronaldo inefficace sotto porta a quasi ogni conclusione? Il momento è arrivato proprio dopo la qualificazione ottenuta al Mondiale 2026 con il suo Portogallo, sotto gli occhi increduli e per certi versi "spaventati" dei compagni di squadra Francisco Conceicao, Renato Veiga e non solo. Infatti, CR7 si è misurato contro un robot quasi invincibile costruito da un ex ingegnere della NASA e di Apple, Mark Rober.

Oggi youtuber, conta più di 60 milioni di iscritti sulla piattaforma e si prodiga a divulgare la scienza in modo semplice e coinvolgente, con dei video accattivanti che possano catturare l'attenzione con facilità e ad un pubblico variegato. Quello girato con il fuoriclasse portoghese, attualmente attaccante in forza all'Al Nassr, ha racimolato 14 milioni di visualizzazioni e racconta la realizzazione di un portiere-robot dopo un anno di lavoro. Messo alla prova da Ronaldo in persona.

Infatti, l’ingegnere è volato in Portogallo e ha sfidato Cristiano davanti al resto della Nazionale lusitana. E i risultati non hanno deluso il creatore dell'estremo difensore artificiale. L’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus - tra le altre - ha accettato la sfida e ha cercato di battere il suo diretto avversario con una sequela di numerosi tiri, anche potenti e ad effetto dal dischetto, CR7 non ce l'ha fatta. Eppure all'inizio non sembrava così impressionato: "Sembra grande, eh? (ride, ndr)", ha detto Ronaldo, scherzando. "Arriva la batosta", la battuta dopo un paio di tiri parati.

Poi però di fronte alla velocità di reazione del portiere ha dovuto fare i conti con la realtà. "Volete provare?", ha sfidato i compagni del Portogallo, che hanno irriso Ronaldo, incapace di fare gol. "Pensi possa far parte della Nazionale?", gli ha domandato Rober. "Sì, è meglio di Diogo Costa", la replica seria dell'ex Juventus a proposito della forza del robot. E qui è scattata la frustrazione.

Sono stati tantissimi i tentativi dell'attaccante e capitano portoghese per riuscire a bucare il portiere meccanico, tutti privi di successo. Finché Ronaldo ha trovato il tallone d'Achille: "È la piccola fessura nell'angolo". Questo perché si era danneggiata una delle guide dei binari che muovevano il robot tra i pali della porta. E con un tiro a giro chirurgico, alla fine, CR7 è riuscito a segnare un gol. Questo ha scatenato i suoi compagni di Nazionale, da Veiga a Conceicao e non solo, corsi verso il capitano per celebrarlo con gioia. E Ronaldo stesso a sorridere e festeggiare.

Articoli correlati
Ronaldo incorona il Portogallo campione del mondo U17: "Siete dei giganti, complimenti"... Ronaldo incorona il Portogallo campione del mondo U17: "Siete dei giganti, complimenti"
Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo... Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo al Mondiale
Uno studio rivela che l'età fisiologica di Ronaldo è 28 anni: "La scienza non mente"... Uno studio rivela che l'età fisiologica di Ronaldo è 28 anni: "La scienza non mente"
Altre notizie Calcio estero
Martin Satriano trascina il Lione al 5° posto: Nantes (in 10) travolto 3-0 nella... Martin Satriano trascina il Lione al 5° posto: Nantes (in 10) travolto 3-0 nella ripresa
Turchia, gol surreale di Boateng: il portiere cerca di sedare una rissa e lascia... Turchia, gol surreale di Boateng: il portiere cerca di sedare una rissa e lascia la porta vuota
Brasile, il Botafogo rallenta: 2-2 col Corinthians, Fluminense e Bahia insidiano... Brasile, il Botafogo rallenta: 2-2 col Corinthians, Fluminense e Bahia insidiano il 5° posto
L'aneddoto di Letellier su Neymar: "Lo trovai in bagno con la porta aperta, è claustrofobico"... L'aneddoto di Letellier su Neymar: "Lo trovai in bagno con la porta aperta, è claustrofobico"
Jovic-show nel derby di Atene: tripletta e gol decisivo al 93' contro il Panathinaikos... Jovic-show nel derby di Atene: tripletta e gol decisivo al 93' contro il Panathinaikos
Zirkzee torna a segnare, Amorim: "Può dargli fiducia, deve mantenere questo livello"... Zirkzee torna a segnare, Amorim: "Può dargli fiducia, deve mantenere questo livello"
Arsenal bloccato dal Chelsea, Arteta: "Un giorno in meno di preparazione e tante... Arsenal bloccato dal Chelsea, Arteta: "Un giorno in meno di preparazione e tante assenze"
Salah in panchina dopo 53 partite, Wirtz e Isak finalmente protagonisti: Slot salva... Salah in panchina dopo 53 partite, Wirtz e Isak finalmente protagonisti: Slot salva la panchina
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
5 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine top news n.1 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Immagine top news n.2 Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce 0-1
Immagine top news n.3 Vanoli: "Confronto Dzeko-tifosi per le sue parole di giovedì. A dicembre iniziano le gare vere"
Immagine top news n.4 Palladino: "Non ho la bacchetta magica, ho parlato con ogni giocatore e l'ho responsabilizzato"
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Valuteremo le opportunità sul mercato. Insigne? Lì siamo coperti"
Immagine top news n.6 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Hojlund con Neres e Lang
Immagine top news n.7 Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Kossounou eroe casuale. Kean e Dodo, c'è poco da sorridere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"
Immagine news Serie A n.2 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine news Serie A n.3 Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Soulé stecca, Neres strabiliante. Rrahmani insuperabile
Immagine news Serie A n.4 Napoli, vittoria contro la Roma: a breve la conferenza stampa di Conte
Immagine news Serie A n.5 Roma, ko contro il Napoli: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Partita non bella, ma contavano solo i 3 punti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci duro: "Non siamo qui a pettinare le bambole"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Immagine news Serie B n.4 Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Immagine news Serie B n.5 Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame e cattiveria"
Immagine news Serie C n.4 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo vincere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…