L'Argentina vince ma non convince, Scaloni: "Meglio che certe cose succedano ora"

E' un'Argentina non troppo carica di ottimismo quella che sta proseguendo la sua preparazione in vista dei Mondiali in programma in estate e che vedranno l'Albiceleste nelle vesti di detentrice del trofeo. Al termine dell'amichevole vinta per 2-1 nella notte contro la Mauritania, il ct Lionel Scaloni non ha risparmiato critiche alla sua squadra: "Non è stata una buona partita".

Non certo complimenti dunque, ma neanche eccessivi allarmismi: "Non sono troppo preoccupato, in realtà. Ci sono cose da correggere, ed è meglio che succedano ora. In parte come test e in parte per vedere le situazioni. Non ci siamo rilassati, ma non abbiamo giocato bene . Quando la squadra non gioca bene, è difficile che qualcuno si distingua da solo. È chiaro che quando giochiamo bene, possiamo competere con chiunque. E quando il nostro livello cala, le cose si complicano. E questo succede a tutti; il calcio è molto competitivo”.