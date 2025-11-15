Argentina, Scaloni dopo il 2-0 all'Angola: "Buon test, grati per la loro accoglienza"

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ottenuto dai suoi per 2-0 in amichevole contro l'Angola. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tycsports.com: "Si impara sempre quando si gioca una partita contro avversari che non si conoscono molto bene e che sono fisicamente forti come l'Angola. È stato un buon test, hanno giocatori veloci. Penso che siamo stati all'altezza della situazione, anche se a volte avremmo potuto fare meglio".

"Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le nostre potenzialità e - riconosce il commissario tecnico dell'Albiceleste - mi congratulo anche con i nostri avversari per la loro buona prestazione. So che questa è una comunità che è felice quando facciamo bene e siamo molto grati per l'accoglienza che ci hanno riservato".

Chiusura su Nicolas Tagliafico, scelto al posto di Otamendi come difensore centrale: "Otamendi non ha giocato perché abbiamo preferito lasciarlo riposare; lo conosciamo. Oggi abbiamo scelto altri giocatori, ma sapevamo che era pronto, come sempre".