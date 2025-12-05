Argentina, Scaloni: "Deciderà Messi se giocare o meno il Mondiale: aspetteremo, è il minimo"

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, non ha usato mezze misure riguardo al futuro di Lionel Messi in Nazionale. Il leggendario attaccante e capitano dell'Albiceleste ha il pieno controllo sulla sua disponibilità a partecipare ai Mondiali del 2026. Fan e media sono in trepidante attesa, con i riflettori puntati su Messi mentre impazzano le speculazioni sulla sua prossima mossa.

In una recente conferenza stampa, Scaloni non ha nascosto la sua ammirazione per l'uomo che ha incantato il mondo del calcio per quasi due decenni, chiarendo che Messi si è guadagnato il diritto di decidere cosa accadrà dopo. Dopo aver guidato l'Argentina a un trionfo indimenticabile nella Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, il sette volte Pallone d'Oro mantiene la linea ferma riguardo al prossimo torneo, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico.

"Sarà Leo a decidere se è pronto a giocare la prossima Coppa del Mondo", ha dichiarato Scaloni con supporto incrollabile. "Dopo tutto quello che ha dato all'Argentina, il minimo che possiamo fare è lasciargli scegliere quando sarà il momento giusto". L'allenatore si è dimostrato ancora una volta non solo un tattico, ma un alleato fedele del suo giocatore star, mentre lo stesso giocatore ha dichiarato di star discutendo di ogni eventualità con il suo ct.