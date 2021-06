L'Arsenal si muove per il dopo Xhaka: i gunners sondano il terreno per Renato Sanches

vedi letture

La Roma continua a muoversi per Xhaka, proprio per questo motivo l'Arsenal sta giocando d'anticipo per trovare un sostituto in mezzo al campo. I gunners, come riportato da Marca, stanno sondando il terreno per Renato Sanches, centrocampista del Lille e protagonista a Euro 2020 con la maglia del Portogallo. Non sarà però facile convincere uno dei campioni di Francia in carica, la concorrenza è elevata.