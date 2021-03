L'Atletico Madrid ha già dimenticato la Champions. Simeone: "Già capitato, resta entusiasmo"

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida contro l'Alaves è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dell'uscita di scena in Europa per mano del Chelsea: "Dopo l'eliminazione dalla Champions League ci siamo allenati bene, ho visto comunque entusiasmo e voglia di fare bene nella squadra in vista di questa partita con l'Alaves. I calciatori che ci sono qui sono professionali, sa di cosa tratta il gioco e queste sono cose che capitano. Anche a noi è già capitato in altre occasioni, si va avanti".