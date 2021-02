L'Atletico Madrid vola nella Liga, Simeone: "Non ricordavo tanti gol di Suarez su punizione..."

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Cadice: "Tutte le partite sono importanti per arrivare al traguardo finale. Questa sapevo fosse difficile e infatti ci hanno creato dei problemi. Ho sempre pensato che difendere bene ti dà poi la possibilità di valorizzare il talento che ha la squadra. Il gol di Suarez su punizione? Negli scorsi allenamenti le provavano lui, Lemar e Joao Felix. Lui mi ha detto che ne aveva segnati diversi in carriera, io gli ho detto che non ricordavo tanti gol suoi su calcio piazzato. Ecco perché ho sorriso quando ha segnato".