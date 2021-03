L'Atletico spera nello spirito di Anfield: per eliminare il Chelsea servirà un'altra impresa

L'Atlético Madrid è chiamato a una nuova impresa, dopo quella straordinaria centrata un anno fa ad Anfield contro il Liverpool. Stasera, la squadra di Simeone dovrà ribaltare lo 0-1 subito in casa nella gara d'andata contro il Chelsea, formazione in grandissima forma e imbattuta con Thomas Tuchel in panchina. Come sottolinea As nella sua analisi, è una di quelle sfide che piacciono tanto a Simeone, che deve riscattarsi dopo le pesanti critiche subite per il match disputato tre settimane fa, quando sembrò accontentarsi dello 0-0 ma venne punito dal capolavoro di Giroud. Adesso la capolista della Liga è costretta e segnare e vincere. Una vera e propria finale, la prima della stagione, in cui il Cholo ritroverà Trippier e Carrasco: l'inglese cerca una sorta di vendetta personale, dopo la squalifica inflitta dalla Federazione inglese per il caso scommesse: il belga, invece, vuole dimostrare di essere ancora un giocatore determinante ad alti livelli. Due calciatori fondamentali per Cholo, che si aspetta tanto anche da João Félix e Suarez, le due armi più importanti che gli spagnoli avranno a disposizione per scardinare la difesa dei londinesi.

Il precedente che invita ad essere ottimisti - Quasi un anno fa, come ricordavamo, l'Atletico riuscì ad eliminare l'allora campione in carica, il Liverpool, in una notte memorabile che ha è stata la svolta della carriera di Marcos Llorente. E proprio sullo spirito di Anfield deve far affidamento la squadra, per eliminare il Chelsea ed entrare ancora una volta nelle migliori otto d'Europa.