Ufficiale L'Augsburg manda Beljo a farsi le ossa in Austria: il croato in prestito al Rapid Vienna

Nuova esperienza per Dion Drena Beljo. L'attaccante croato lascia l'Augsburg in prestito fino al termine della stagione e si traserisce in Austria, dove vestirà la maglia del Rapid Vienna.

Per il 22enne croato, ex obiettivo di Monza e Modena, si tratta di un'importante occasione per crescere e maturare dopo un anno e mezzo trascorso in Germania. Con l'Augsburg ha disputato 45 partite, con 5 reti e 3 assist a referto.