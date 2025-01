Ufficiale L'Augsburg si rinforza: dal Wolfsburg arriva in prestito con diritto il difensore Zesiger

L'Augsburg ha acquistato Cedric Zesiger in prestito con diritto di riscatto fino a giugno dal Wolfsburg. Il classe '98 si è detto soddisfatto di questa notizia: "Sono contento di aver completato il mio trasferimento ad Augsburg. Voglio aiutare la squadra ad avere successo nella seconda metà della stagione. L'FCA è un club affermato della Bundesliga e sono certo che questo sia il posto giusto per me". Di seguito il comunicato:

"L'FC Augsburg si è assicurato Cédric Zesiger per il resto della stagione. Il difensore 26enne, che può giocare come difensore centrale o terzino sinistro, è arrivato in prestito dal VfL Wolfsburg. L'FCA ha anche ottenuto un'opzione di acquisto per l'internazionale svizzero. I due club hanno concordato che tutti gli altri dettagli dell'accordo rimarranno riservati".