Ufficiale Primo tassello per l'Augusta 2025/26: esercitata l'opzione d'acquisto col Wolfsburg

Cedric Zesiger, arrivato in prestito a gennaio, è ufficialmente un giocatore dell'Augusta. L'opzione di acquisto concordata con il Wolfsburg è stata attivata prima della scadenza: il difensore centrale svizzero, 26 anni, ha firmato un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2029.

"Il difensore ha collezionato un totale di 15 presenze con l'Augusta nella seconda metà della stagione, aiutando la squadra a mantenere la porta inviolata in ciascuna delle sue prime otto presenze. Le sue impressionanti prestazioni con il club gli hanno anche fatto guadagnare un posto nella nazionale svizzera quest'anno", si legge nel comunicato.

"Sono felice che il mio percorso con l'Augusta continui. Le mie aspettative per questo trasferimento sono state ampiamente soddisfatte. Mi sento davvero a casa nel club e in città, il che è incredibilmente importante per me, insieme all'aspetto sportivo. Siamo cresciuti come squadra, ma non abbiamo ancora finito, quindi non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione e voglio continuare a fare la mia parte per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi", ha dichiarato Zesiger.

"Cédric si è integrato subito in squadra dopo il suo arrivo e ci ha aiutato molto con le sue prestazioni nella seconda metà della stagione. Ha una mentalità vincente, di cui gli altri ragazzi possono nutrirsi. Svolge anche un ruolo importante fuori dal campo.. Siamo molto felici che Cédric continui a indossare i nostri

colori negli anni a venire", ha dichiarato Michael Ströll.