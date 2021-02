L'Everton resiste agli assalti del PSG per Kean. Tornerà in Premier a fine stagione

vedi letture

Il futuro di Moise Kean sarà, salvo sorprese, all'Everton. Ne è sicuro Don Balon, che spiega come il club allenato da Ancelotti, malgrado i tentativi del Paris Saint-Germain di intavolare una trattativa per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante italiano, abbia tutta l'intenzione di puntare sul talento di sua proprietà per il futuro. L'ex Juventus è in prestito secco a Parigi, dove sembra aver ritrovato lo smalto perduto nella scorsa stagione di Premier. I Toffees hanno la solidità finanziaria per resistere agli assalti di Leonardo, e tutto lascia presagire che il prossimo anno Kean vivrà il secondo capitolo della sua carriera con la maglia dell'Everton.