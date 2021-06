L'ex Barcellona Paulinho: "Ho 33 anni, ma tornerei volentieri in blaugrana"

In una lunga intervista concessa al Mundo Deportivo, l'ex centrocampista del Barcellona Paulinho, svincolatosi dal Guanzhou, ammette di pensare ad un possibile ritorno in Catalunya, dopo aver siglato 42 gol in 65 partite in Cina: "Il Barcellona è una squadra che conosco bene. Ho passato un anno indimenticabile lì, sia per l'esperienza con il club che per la città. Abbiamo vinto una Liga e la Copa del Rey. Si arrivasse l'opportunità, e se fosse buona sia per me che per la mia famiglia, tornerei volentieri".