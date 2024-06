Ufficiale Colpo del Toluca: dallo Sporting arriva Paulinho, affare da quasi otto milioni

vedi letture

Il campionato messicano prova a fare concorrenza alla MLS e diventa sempre più meta ambita per tanti calciatori europei alla ricerca dell'ultimo contratto. È il caso anche di Paulinho (João Paulo Dias Fernandes), che lascia ufficialmente lo Sporting di Lisbona per approdare al Toluca.

L'attaccante portoghese, che compirà 32 anni a novembre, lascia i Leoes dopo tre anni e mezzo di grandi successi. Nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della squadra di Amorim, trascinata al titolo con 15 reti e 5 assist in campionato. Per lui 21 gol totali in 47 presenze.