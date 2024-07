Ufficiale ChievoVerona, colpo verdeoro per il centrocampo: tesserato Paulo Henrique

vedi letture

Continua la campagna di rafforzamento del ChievoVerona che per rinforzare il proprio centrocampo ha pescato un calciatore brasiliano. Si tratta di Paulo Henrique che vanta una certa esperienza in Italia con le maglie di Triestina, che l’aveva acquistato dal San Paolo nel 2019/20, dove giocò 35 gare, Legnago Salus (16 presenze) e Bassano dove nella passata stagione in Serie D ha giocato 29 gare realizzando due reti. Per lui anche un’altra esperienza in Brasile nel 2023 con il Paysandu (13 gare). Questo il comunicato dei veneti:

"Grande colpo in entrata per l’A.C. ChievoVerona. La società bianco blu è infatti lieta di comunicare l’arrivo di Paulo Henrique, centrocampista classe 1997.

“L’idea di venire qui è nata dal contatto con il direttore sportivo Sacchetto, fondamentale nel mio rientro l’anno scorso in Italia. Ho tanta stima e fiducia nei suoi confronti, poi mi ha esposto il progetto del Chievo e da subito mi sono interessato alla proposta. La storia e la piazza del Chievo non hanno bisogno di presentazioni”.

“Del ragazzo che è arrivato nel 2019 in Italia in Serie C ad oggi è cambiato molto. Una cosa che porto con me e che ho imparato nei professionisti è la testa e la fame di fare bene ogni giorno in campo, di allenarsi al 100% per ambire ad ottenere il massimo”.

“Sono molto carico per l’inizio della stagione, non vedo l’ora di calarmi in questa nuova avventura per raggiungere insieme tutti i nostri obiettivi”.