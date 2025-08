Ufficiale L'ex Chelsea David Luiz torna in Europa: giocherà al Pafos a Cipro

L'ex difensore del Chelsea e della Nazionale brasiliana, David Luiz, torna a sorpresa in Europa per giocare con il Pafos a Cipro, il cui direttore sportivo è l'ex Udinese Cristiano Giaretta. Dopo aver rescisso il contratto con il Fortaleza,

Di seguito il comunicato del club: "Il Pafos FC è orgoglioso di annunciare l'ingaggio dell'icona del calcio brasiliano David Luiz, che si unisce al club con un contratto fino al 2027. Questo trasferimento epocale segna il momento più storico del calcio cipriota: l'arrivo di una superstar mondiale il cui nome ha riecheggiato nei più grandi stadi del mondo.

Dai sacri campi del Brasile ai più prestigiosi palcoscenici d'Europa, la carriera di David Luiz è un viaggio di passione, carattere ed eccellenza. E ora, porta la sua impareggiabile esperienza, il suo carisma e il suo spirito guerriero nella terra dei miti , per scrivere un nuovo capitolo con il Pafos FC.

David Luiz Moreira Marinho è un vero titano del calcio moderno. Per oltre 15 anni ha gareggiato ai vertici di questo sport, guadagnandosi l'ammirazione di tutto il mondo per la sua presenza imponente, la sua brillantezza tecnica e il suo carisma inconfondibile. Nel corso della sua illustre carriera, ha lasciato un'eredità duratura in ogni club che ha rappresentato.

Ha iniziato a farsi un nome con l' SL Benfica in Portogallo, dove la sua leadership e versatilità lo hanno rapidamente trasformato in uno dei beniamini dei tifosi. Le sue prestazioni gli sono valse un passaggio di prestigio al Chelsea FC in Inghilterra, dove ha vinto sia la UEFA Champions League nel 2012 che la UEFA Europa League nel 2013 e nel 2019. Tra due periodi di successo a Londra, Luiz è stato una stella del Paris Saint-Germain , aiutando i giganti francesi a dominare in patria, vincendo due titoli di Ligue 1 e diverse coppe. In seguito è tornato in Premier League con l'Arsenal FC , aggiungendo un'altra FA Cup alla sua collezione prima di tornare in Brasile con il Flamengo , dove ha raggiunto la gloria continentale vincendo la Copa Libertadores nel 2022.

Sulla scena internazionale, David Luiz ha collezionato 57 presenze con la nazionale brasiliana, giocando in modo particolare nella Coppa del Mondo FIFA 2014 , dove il Brasile ha raggiunto le semifinali, e sollevando la Coppa delle Confederazioni FIFA nel 2013. Era noto per la sua passione, emozione e leadership, qualità che lo hanno reso un simbolo della Seleção durante il suo mandato.

Nel corso della sua carriera, David Luiz ha collezionato oltre 700 presenze da professionista e segnato più di 70 gol : un'impresa straordinaria per un difensore centrale. Ha vinto trofei importanti in Inghilterra, Francia, Portogallo e Sud America , ed è uno dei pochi giocatori nella storia del calcio ad aver raggiunto i massimi livelli in diversi continenti.

Ora David Luiz porta il suo pedigree d'élite, la sua esperienza e la sua leadership al Pafos FC: un ingaggio che non solo eleva il club, ma ridefinisce anche le possibilità del calcio cipriota.

Benvenuto a Pafos, David Luiz".