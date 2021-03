L'ex Rivaldo sicuro: "Rimonta impossibile per il Barça, non riusciranno a segnare 4 gol al PSG"

"Non credo che il Barcellona riuscirà a passare il turno. È impossibile che riesca a segnare 4 gol a Parigi", così Rivaldo, ex stella blaugrana, intervistato da Sport.es. "Sinceramente non mi aspettavo così tanta differenza fra PSG e Barcellona, alla luce anche delle assenze di Neymar e Di Maria. Ovviamente i ragazzi di Koeman dovranno provarci, se dovessero chiudere il primo tempo con due reti di vantaggio allora potrebbero anche farcela, ma è veramente difficile. Non so se gli stessi giocatori del Barcellona credano alla rimonta".